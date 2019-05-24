محامل حسنة أنبتت لهم أنياب !!

زيد الحسن



اروع ما قالته الضمائر ؛لو كانت الجماهير مرنةً في معقولها ومفهومها لأثّر فيها الحكمة والاعتدال أمّا وهي بطيئة الحركة كثيفة الذهن والإحساس، مثقلةٌ بتقاليدٍ وخرافات فلا بدّ من إستخدام الألغام والمدافع في استنهاضها واستحثاثها، لا بدّ من الحماسة تهزّها، لا بدّ من التطرّف يُغضبها فيستفزّها فتنشط في الأقلّ إلى مجاراة المصلحين وتستفيد من مجرّد الحركة والمقاومة، وإنّك لتشاهد التطرّف في نواميس الطبيعة فما معنى الزلازل والبراكين والسيول والطوفان ،إنّ الثورة مطهّر الأمّة، ثارت على ما فيها من الظلم والفساد، إنّ الثورة مطهّر الإنسان، ثار على ما في نفسه من عبوديّة.

معظم سياسيو العراق لهم اعترافات موثقة ، يعترفون من خلالها بالسنتهم العربية الصحيحة انهم السبب الحقيقي في الفساد المستشري بكل مفاصل البلاد ، بل راح البعض منهم يصف لنا وهو باسم الثغر كيف انهم اسسوا لفسادهم المسالك والدروب ، وكيف شرعوا القوانين لحماية انفسهم من المسائلة .

الشعب العراقي مثقل الكاهل بسبب الكوارث التي حلت عليه مع كل حقبة زمنية يعيشها لهذا ركن الى ( الامل ) في هذا القائد او ذاك ، عسى ان يمن الله سبحانه وتعالى عليه بقائد يخاف الله فيه وينصفه بعد هذه المعاناة الكبيرة ، واذا به يقع بايدي من لا يرحم ولا يشبع ولا يخاف الله طرفة عين .

أنا وأنت والجميع يكتب ويلعن ، والشارع برمته قاطب الجبين وممتعض مما آلت اليه حال البلد ، ورغم هذا ما زالت الحياة كما هي خرج فاسد وحل محله اخر ، سكوتنا اصبح مسألة عادية جداً وطبيعي ،واعتقد ان الانسان قد مات فينا ، حتى احبارنا لم تعد سوداء ولا قدرة لها على مغازلة الحروف ، اوراقنا ذابلة الاهداب ليس بوسعها تدوين هذا الخنوع والجبن والاستسلام .

سألت استاذ القواعد واللغة عن جمع كلمة قائد ؟ تبسم لي وقال : أي جمع تحب ان اجمعها لك به ، وانا اعلم المغزى من سؤالك ؟ ومع هذا سأخبرك ماهو القائد وما جمعه عسى ان يهدأ لك البال : الجمع قادة و قائدون و قواد ، القائد من يقود الجيش والقائد من يقود فرقة موسيقية او غيرها والقائد كل مستطيل من أرض او جبل على وجه الارض ، قاطعته بعد ان شعرت انه يريد الاسهاب وقلت ؛ وصلت الفكرة لكن ما علاقة هذا القائد ( بالقوادة ) وان اردت ان تفهمني اكثر اقلب القاف كاف ؟ تبسم ايضا بخبث العارف المتيقين مما يجول بخاطري وقال ؛ هو ما نحن فيه بسبب حسن نوايانا بمن يقود عمليتنا السياسية ونحن من سمح لهم بهذه الممارسة فهم القائدون ولنذهب للجحيم في امالنا المعقودة بناصيتهم .