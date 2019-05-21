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ترامب وحماقاته المتكررة..!


فراس الجوراني

 

منذ تسنمه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وهو ينتهج الحماقة باحتراف ويكرر حماقته وغباء اسلوبه، فهو يتصف كرجال الكابوي(رعاة البقر )، هذه هي سياسة ترامب تجاه العالم، رجل سمسار تاجر، لا يملك من أمور السياسة الا شيئا واحدا؛ هو الركض باتجاه وأحد(كالخنزير ) لايلتفت يسارا ولا يمينا.

هذا الأسلوب الترامبي الهمج،ي بداء ياخذ مفعوله امام دول الخليج، حتى أصبحت تلك الدول العوبة بيده، وبدأت عملية الحلب الأمريكي للأموال الطالة، تدفعها دول عربان الخليج؛ اتاوة إلى سيدهم ترامب، مقابل سيناريو ونص معد مسبقا؛ وهو أننا نحمي دويلاتكم البائسة.

 على هذا المنوال تسير قافلة ترامب وكما يقول المثل العربي (مثل المنشار صاعد واكل نازل واك )، ووصل الحال إلى أن تقوم أمريكا وحلفائها، بتحريك اسطولها البحري بكل صنوفه ومعداته نحو مضيق هرمز باتجاه إيران طبعا كل هذا مدفوع الثمن خليجيا ظنوا أنهم قد يدخلوه الخوف والرضوخ عند الجانب الإيراني، الا ان انصدموا بعزيمة ثابتة واستعداد راسخ عسكري لم يشهد له التأريخ، علما ان امريكا هي أساسا تعلم أنها لا تدخل تلك الحرب، فجرت ذيول المواجهة الجبانة بتغريدات تويترية (نحن لانخوض الحرب مع إيران )

السعودية بكل مساعيها حاولت وبكل الطرق الجر إلى حرب بين أمريكا وإيران بالوقت التي تكون هي الخاسر الأكبر اقتصاديا واجتماعيا، وباءت كل محاولاتها بالفشل، وحتى القوات الأمريكية في العراق حاولت ان تجر الحشد الشعبي في معركة هي من مخططاتها ، ونرى بين الحين والآخر هناك تجاوز حربي على تلك القوات، سياسات فاشلة يقودها ترامب حتى جعلت منه بليدا وضيعا

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