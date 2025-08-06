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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن خراب الشام ومؤشرات اختلاف بني العباس المؤدي الى خروج السفياني
وكالة انباء براثا
104
2025-08-06
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