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الشيخ جلال الدين الصغير : بوصلتنا في العواصف القادمة هي قلاعنا في النجف الأشرف وطهران، فلا تحيدوا عنها.


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الشيخ جلال الدين الصغير : بوصلتنا في العواصف القادمة هي قلاعنا في النجف الأشرف وطهران، فلا تحيدوا عنها.
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