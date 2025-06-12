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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول الرد الحقيقي على غطرسة الاستكبار.. خيارات الشعوب وأدوات المواجهة
وكالة انباء براثا
83
2025-06-12
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