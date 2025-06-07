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الشيخ جلال الدين الصغير : على الأمم التي تريد الفرج مقاومة الظلم وتهويله، فالفرج ليس هبة وإنما هو استحقاق لإرادة المستضعفين
وكالة انباء براثا
84
2025-06-07
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