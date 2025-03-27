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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سخونة الوضع الإقليمي والحراكات المؤثرة بقواعد المشروع المهدوي في المنطقة
وكالة انباء براثا
52
2025-03-27
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