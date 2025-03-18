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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سوريا والتطورات المتسارعة في ضوء الصراع الإقليمي والدولي في المنطقة
وكالة انباء براثا
116
2025-03-18
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