سؤال حول الظهور المقدس يجيب عليه سماحة الشيخ جلال الدين الصغير

👤#السؤال:

هل هناك طائرات يتنقل فيها الإمام (روحي فداه) من مكة الى النجف، هل هناك وسائل طبيعية؟

الطائرات اعتقد موجودة بالمطار والشرق الاوسط في مأمن من الحرب لذلك موجودة. ماذا عن الوسائل العالمية مثل الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي لان مصدرها الغرب وكذلك الاقمار الصناعية وغيرها، اغلبها مسيطر عليها الغرب وعند الحرب اعتقد انها ستنقطع وكذلك الحال بالنسبة لل ستلايت خصوصا الستلايت ان لم ينقطع فان الأقمار مسيطر عليها من مصر والسعودية وقطر لذلك الموجة ستكون قوية لربما ضد الشيعة؟

✍️#الجواب:

نستقرب ان الكومبيوترات الكفية ستكون متداولة في زمن الامام (صلوات الله عليه) كما يبدو من رواية انه (صلوات الله عليه) يطلب من اصحابه ان ينظروا الى اكفهم في حال احتاجوا لامر ما منه (بابي وامي) وكذا بعض الاشارات التي ربما تكون متعلقة باجهزة الفيديو كونفرانس وعليه فلا نستغرب من وجود عالم الشبكة العنكبوتية او ما هو اكثر تطورا منها في زمن الامام (روحي فداه)