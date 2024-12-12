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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أحداث الشام ومعارك سيطرة السفياني على الكور الخمس
وكالة انباء براثا
30
2024-12-12
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