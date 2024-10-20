هل السفياني شخص واحد ام متعدد؟ ومن هو الذي مع القائم في سنة واحدة؟

موسى من العراق عبر البريد الخاص: هل من الممكن ان يحكم السفياني الأول مئة سنة او مئتين سنة وبعدها يموت ويأتي السفياني الثاني الذي يكون قبل القائم (عليه السلام) بخمسة عشر شهراً ؟ من الذي سيخرج في رجب ؟ السفياني الأول ام الثاني ؟ وما تفسيركم للروايات التي ذكرت بأن السفياني والقائم في سنة واحدة ؟

السلام عليكم ورحمة الله

لا يوجد في رواياتنا المعتبرة تصنيفاً متعدداً للسفياني، بل هو وفق هذه الروايات سفياني واحد، نعم ورد في روايات العامة مثل هذا التصنيف، فتحدثوا عن اول وثاني وثالث، والله العالم بحقيقة الحال، ولكن من نتحدث عن خروجه في رجب هو السفياني الذي سيقتحم العراق ويلاحقه بعد ذلك اليماني والخراساني فيهرب منهما، وهو عينه الذي سيرسل لاحقاً جيشا الى المدينة المنورة فيخسف به في البيداء، وهو ذاته الذي يكون مع القائم عليه السلام في سنة واحدة، والمراد به انه حال استقراره في الشام والصيحة التي ستكون في شهر رمضان المبارك سيكون في سنة واحدة لانه حينما يخرج في رجب سيحتاج الى ستة اشهر ليسيطر على الشام فتبقى له تسعة اشهر هي بين محرم التي سيتم فيه استيلاءه على دمشق وبين الصيحة التي تنتهي بها الغيبة الكبرى.