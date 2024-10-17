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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول الشيعة واستراتيجية المواجهة التي لا تقهر.. ما الذي يستطيع الاستكبار ان يفعله؟
وكالة انباء براثا
95
2024-10-17
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