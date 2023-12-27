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الشيخ جلال الدين الصغير : ما المراد بفلسطين التي سيسيطر عليها السفياني في معارك الكور الخمس؟
وكالة انباء براثا
111
2023-12-27
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