الشيخ جلال الدين الصغير : وقاحة الغرب تملأ الأرض بالظلم والجور.. ما الأثمان المدفوعة في سبيل العدل المُنتظَر؟

التعليقات

حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ... الموضوع :

شكوى طالب في ماليزيا

مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ... الموضوع :

الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية

Karim : ان لله وان اليه راجعون ... الموضوع :

مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.

مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ... الموضوع :

هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف

ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ... الموضوع :

حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء

سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ... الموضوع :

غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار

ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ... الموضوع :

مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين

د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ... الموضوع :

المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان

ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ... الموضوع :

الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي