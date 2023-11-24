الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الفكرية
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي سيكتوي به أهل الشرق والغرب ليلعنوا راية الحق حين قيامها؟
وكالة انباء براثا
97
2023-11-24
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أحداث غزة وآفاق جديدة للتمهيد المهدوي
الشيخ جلال الدين الصغير : ماذا لو كان هناك حشد إعلامي مهدوي يتصدى للخداع وتزييف الحقائق قبيل الظهور الشريف؟
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي سيكتوي به أهل الشرق والغرب ليلعنوا راية الحق حين قيامها؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول حقيقة عثور الصها&ينة على أنفاق المقاومين في غزة؟
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا جهاد التبيين وسلاح البصيرة؟.. أغرب ما كُذِب على شيعة اهل البيت عليهم السلام
الشيخ جلال الدين الصغير : العرش والكرسي والفرق بينهما في عوالم الخلق العليا
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف؟ ولماذا سيلعن أهل الشرق والغرب راية الإمام المهدي (ع) حال إعلان ثورته؟ انذار الغد لاستعداد اليوم
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن غزة بعد أكثر من شهر على العدوان الصهيو&ني.. نتائج وتداعيات
الشيخ جلال الدين الصغير : ما سر حضور القضية الفلسطينية في الوجدان الشيعي على مرّ الزمان؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن منابر الذل والخنوع وموقف المتصهينين من وحشية العدوان على غزة
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الفكرية
)
72 ساعة
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا جهاد التبيين وسلاح البصيرة؟.. أغرب ما كُذِب على شيعة اهل البيت عليهم السلام
244
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول حقيقة عثور الصها&ينة على أنفاق المقاومين في غزة؟
121
الشيخ جلال الدين الصغير : ماذا لو كان هناك حشد إعلامي مهدوي يتصدى للخداع وتزييف الحقائق قبيل الظهور الشريف؟
111
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أحداث غزة وآفاق جديدة للتمهيد المهدوي
107
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي سيكتوي به أهل الشرق والغرب ليلعنوا راية الحق حين قيامها؟
98
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر
: نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع
:
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى
: تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع
:
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس
: ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع
:
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس
: لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع
:
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^&
: تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع
:
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag
: السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع
:
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
جبارعبدالزهرة العبودي
: وسائل اعلام المية وعربية قالت ان 5000 جندي امريكي دخلوا معركة غزة بكامل اسلحيهم وتجهيزاتهم العسكرية الى ...
الموضوع
:
مستشار سابق للبنتاغون يصف ما حصل مع بلينكن في العراق بأنه "عار حقيقي"
اللهم عجل لوليك بالفرج مزمجرا فاتحا للمسجد الاقصى المبارك اللهم اميين
: حم عسق حم لا ينصرون ...
الموضوع
:
ما هي علاقة فلسطين وفتح القدس بظهور الامام المهدي المنتظر عليه السلام؟
محمد الحسن
: لم اقرء لكاتب شجاع ولا تؤخذه بقول الحق لومة لائم كما قرات للكاتب رياض سعد ولعل صراخ ...
الموضوع
:
ردا على هذيان وهلوسة المدعو علي الوزني (1)
الفقير لله ولرسوله وال بيت الرسول الاطهار
: بني امية أبناء الكفر الزنا والعهر والخنا الملاعين ... جدهم امية الصبي الرومي المملوك الذي كان يدعى... ...
الموضوع
:
بنو أمية وبنو صهيون من رحم واحد..!
فيسبوك