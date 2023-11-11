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الشيخ جلال الدين الصغير : قوى الظلم والجور الاستكباري تفتضح وتتقهقر أمام صلابة وثبات واقتدار جبهة المستضعفين


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