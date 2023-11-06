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الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي خصائص الطائفة المنصورة ومن هم المستبدلون بتعبير القرآن الكريم؟
وكالة انباء براثا
163
2023-11-06
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