الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الفرج الموعود وعوامل اخراج الأرض من الظلم والجور الى القسط والعدل

التعليقات

علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ... الموضوع :

سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام !!

فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ... الموضوع :

شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،

باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ... الموضوع :

أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم

ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ... الموضوع :

وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة

ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ... الموضوع :

11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف

ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ... الموضوع :

السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة

محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ... الموضوع :

عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.

عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ... الموضوع :

ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!

ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ... الموضوع :

قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)