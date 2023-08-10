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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الغرب وعملية مسخ الفطرة الإنسانية.. كيف يعملون على تقنين نشر الفساد والشذوذ؟
وكالة انباء براثا
83
2023-08-10
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