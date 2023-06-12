الصفحة الفكرية

الشيخ جلال الدين الصغير : ما غاية المعصوم عليه السلام من النصوص الملغّزة في روايات علامات الظهور الشريف؟


اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن المنتظرين بين التجريد العقلي والعاطفة اللامسؤولة (سبق ان تم نشرها في سنة 2013)
الشيخ جلال الدين الصغير : ما غاية المعصوم عليه السلام من النصوص الملغّزة في روايات علامات الظهور الشريف؟
السيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول معركة الإمام المهدي أرواحنا فداه لانقاذ العالم من الظلم والجور واحلال العدل الإلهي… متى؟ وكيف؟
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الفهم الموضوعي لتزكية النفس وتربيتها في أيام غيبة الامام المنتظر عليه السلام؟
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا الغربلة والتمحيص؟ كيف تنمو بصيرة المنتظِر الممهد لإمام زمانه؟
الشيخ جلال الدين الصغير : المنتظِر ما بين مغريات الدنيا وبين اثبات انتمائه الواقعي للمشروع المهدوي
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن فتن أيام غيبة الامام عليه السلام ومنهج عمل المؤمن ضمن الواقع الاجتماعي
الشيخ جلال الدين الصغير : كم اقتربنا من الظهور الشريف؟ (سبق ان تم نشرها في سنة 2013)
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن المشرقيبن وحمل السيوف على العواتق.. لماذا سيرفضون الحق الذي سيُعطَونه؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول المنتظِر ما بين التزاماته الشرعية وبين واجبات الانتماء للأمة المنتظِرة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الفكرية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك