الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الفكرية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول إدّعاء المهدوية ما بين اشكالية فهم العلامات وبين مسؤولية التعريف بمشروع الإمام عليه السلام
وكالة انباء براثا
69
2023-04-27
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : ما مدى إستعداد الامة للظهور الشريف في وقتنا الراهن؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول إدّعاء المهدوية ما بين اشكالية فهم العلامات وبين مسؤولية التعريف بمشروع الإمام عليه السلام
مشروع الانتظار والعِبرة من قصة إنتظار اليهود والنصارى للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي دعا اليهود الى ترك ديارهم والهجرة الى شبه الجزيرة العربية؟
الشيخ جلال الدين الصغير : اليماني الموعود المنظومة الوجدانية لاهدى الرايات ح 7 (سبق ان تم نشرها في سنة 2013)
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول عصر الظهور وعلاماته وجهود النخبة في التوعية المهدوية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن اليهود والنصارى وهواجس الخوف من المهدي الموعود صلوات الله عليه
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن آليات كشف الادعياء في القضية المهدوية (سبق ان تم نشرها في 2013)
الشيح جلال الدين الصغير يتحدث عن الحركات العقائدية المنحرفة والدور المطلوب لتحصين القاعدة المناصرة للإمام المنتظر صلوات الله عليه
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول تعاظم الشوق المهدوي بين تسارع علامات الظهور الشريف وبين أجندات الانحراف وبين واجب العلماء والمنتظرين
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الفكرية
)
72 ساعة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن آليات كشف الادعياء في القضية المهدوية (سبق ان تم نشرها في 2013)
182
الشيح جلال الدين الصغير يتحدث عن الحركات العقائدية المنحرفة والدور المطلوب لتحصين القاعدة المناصرة للإمام المنتظر صلوات الله عليه
164
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول عصر الظهور وعلاماته وجهود النخبة في التوعية المهدوية
159
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن اليهود والنصارى وهواجس الخوف من المهدي الموعود صلوات الله عليه
158
الشيخ جلال الدين الصغير : اليماني الموعود المنظومة الوجدانية لاهدى الرايات ح 7 (سبق ان تم نشرها في سنة 2013)
84
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
ابو حسنين
: المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع
:
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري
: تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع
:
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي
: اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع
:
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر
: ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع
:
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد
: شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع
:
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف
: ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع
:
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma
: احسنت ...
الموضوع
:
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم
: رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع
:
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم
: السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع
:
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن
: الى رحمة الله ...
الموضوع
:
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك