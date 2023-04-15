الشيخ جلال الدين الصغير : أيها المنتظرون بشراكم أن كل آيات المكر والإمداد واللطف والإباء الإلهية احتشدت لصالح مهدينا المنتظر ع

التعليقات

mazin tuma : احسنت ... الموضوع :

هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟

رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ... الموضوع :

وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم

ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ... الموضوع :

وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم

مواطن : الى رحمة الله ... الموضوع :

وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم

حسين جاسم : ياعلي مددد ... الموضوع :

اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)

مهند : كلام رائع ومقال شيق ... الموضوع :

المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!

ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ... الموضوع :

بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية

req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ... الموضوع :

السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها

ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ... الموضوع :

الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع