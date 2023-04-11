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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول الظهور الشريف ما بين استخدام المعاجز وبين المسار الطبيعي للأحداث
وكالة انباء براثا
66
2023-04-11
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