الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو خيار الصهاينة في ظل عوامل ضعفهم وتنامي قوى الجبهة المقابلة؟

التعليقات

مهند : كلام رائع ومقال شيق ... الموضوع :

المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!

ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ... الموضوع :

بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية

req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ... الموضوع :

السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها

ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ... الموضوع :

الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع

حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ... الموضوع :

وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق

الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ... الموضوع :

بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!

ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ... الموضوع :

بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!

حيدر الجنابي : عين الصواب ... الموضوع :

الحشد ولد عام 1991..!

رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ... الموضوع :

"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني