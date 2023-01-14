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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مسؤولية كبيرة في تعزيز بصيرة الناس وجهاد التبيين تجاه سلاح العدو في صناعة الكذب والتجهيل
وكالة انباء براثا
62
2023-01-14
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