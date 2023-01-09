الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الفكرية
الشيخ جلال الدين الصغير : من هم البترية؟ ولماذا سيحاربون الإمام المنتظر صلوات الله عليه؟
وكالة انباء براثا
94
2023-01-09
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : من هم البترية؟ ولماذا سيحاربون الإمام المنتظر صلوات الله عليه؟
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي المعارك التي سيخوضها الإمام المنتظر صلوات الله عليه؟
رعاية الإمام المهدي صلوات الله عليه لشيعته (سبق ان تم نشرها في سنة 2013)
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن صناعة الاقتدار وسيوف البصيرة والتبيين في مواجهة حروب الظلم والجور … خطوة على طريق التمهيد المهدويّ
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا يجتهد حزب الشيطان باستهداف شيعة أهل البيت عليهم السلام؟
الشيخ جلال الدين الصغير : هل اقتربت أيام المسيح الموعود؟ ما قصة رؤيا يوحنا ودانيال بشأن عودته عليه السلام؟
الشيخ جلال الدين الصغير : ما قصة تذبذب أسعار العملة؟ هل سيتأثر العراق بالجوع الذي أشارت إليه الرواية الشريفة؟
الأجواء الاجتماعية عشية الظهور الشريف ح 2 (سبق ان تم نشرها في سنة 2013)
الشيخ جلال الدين الصغير : ثم ماذا بعد التسامح والتأييد للمثلية والشذوذ الجنسي في المجتمعات الغربية؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن نظام الظلم والجور وهلاك ثلثي الناس والثلث الباقي الذي بشّرت به الرواية الشريفة
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الفكرية
)
72 ساعة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن صناعة الاقتدار وسيوف البصيرة والتبيين في مواجهة حروب الظلم والجور … خطوة على طريق التمهيد المهدويّ
256
رعاية الإمام المهدي صلوات الله عليه لشيعته (سبق ان تم نشرها في سنة 2013)
113
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي المعارك التي سيخوضها الإمام المنتظر صلوات الله عليه؟
97
الشيخ جلال الدين الصغير : من هم البترية؟ ولماذا سيحاربون الإمام المنتظر صلوات الله عليه؟
95
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1562.5
الجنيه المصري
52.91
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.83
التعليقات
Jaas Ammf
: اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع
:
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf
: احسنتم ووفقتم ...
الموضوع
:
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم
: بارك الله فيك ...
الموضوع
:
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي
: السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع
:
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه
: احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع
:
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f
: الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع
:
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf
: احسنت ...
الموضوع
:
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf
: افدتم موفقين ...
الموضوع
:
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk
: على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع
:
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf
: احسنتم ...
الموضوع
:
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك