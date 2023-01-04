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الشيخ جلال الدين الصغير : ما قصة تذبذب أسعار العملة؟ هل سيتأثر العراق بالجوع الذي أشارت إليه الرواية الشريفة؟
وكالة انباء براثا
77
2023-01-04
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