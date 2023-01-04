الأجواء الاجتماعية عشية الظهور الشريف ح 2 (سبق ان تم نشرها في سنة 2013)

التعليقات

Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ... الموضوع :

الانتهازية،،سلاح الاقزام

Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ... الموضوع :

خليجي 25 على الابواب

جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ... الموضوع :

سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.

محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ... الموضوع :

وفاة أم البنين (عليها السلام )

dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ... الموضوع :

من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .

Jaas Ammf : افدتم موفقين ... الموضوع :

وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!

bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ... الموضوع :

هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!

محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ... الموضوع :

سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم

Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ... الموضوع :

نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1