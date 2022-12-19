الشيخ جلال الدين الصغير : لا أقل من أربع أزمات كبرى يشهدها عالم اليوم لا يمكن تفكيكها إلا من خلال الحروب

التعليقات

محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ... الموضوع :

سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم

Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ... الموضوع :

نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1

العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ... الموضوع :

فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار

ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ... الموضوع :

العمامة المقاتلة

ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ... الموضوع :

المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!

زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ... الموضوع :

صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج

SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ... الموضوع :

محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"

زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ... الموضوع :

قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “

wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ... الموضوع :

الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد