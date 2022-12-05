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السيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن هجمة غير مسبوقة تشجع على اللواط والسحاق.. ما هي أساليبهم في اختراق المجتمعات المحافظة؟
وكالة انباء براثا
71
2022-12-05
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