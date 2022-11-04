الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي أعددناه لمعركة حضارية كبرى تلوح في الافق؟

التعليقات

ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ... الموضوع :

العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين

ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ... الموضوع :

الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!

عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ... الموضوع :

أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة

بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ... الموضوع :

رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)

احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ... الموضوع :

رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)

هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ... الموضوع :

رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)

صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ... الموضوع :

رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)

سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ... الموضوع :

رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)

علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ... الموضوع :

رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)