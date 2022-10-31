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الشيخ جلال الدين الصغير تحدث عن السفياني بين أوهام المؤلفين ومبالغة المتحدثين (تاريخها يعود ل٢٠١٣ ويعاد نشرها)
وكالة انباء براثا
23
2022-10-31
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الشيخ جلال الدين الصغير تحدث عن السفياني بين أوهام المؤلفين ومبالغة المتحدثين (تاريخها يعود ل٢٠١٣ ويعاد نشرها)
24
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو موقفنا تجاه تسارع الأحداث هذا؟ هل ننتظر الإعجاز أم أنّ الأمور يجب أن تسير وفق مسارها الموضوعي؟
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