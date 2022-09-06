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الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا يُبتلى المجتمع المؤمن؟ بماذا بشرتهم الروايات الشريفة؟


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الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا يُبتلى المجتمع المؤمن؟ بماذا بشرتهم الروايات الشريفة؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سقوط الولائج والبطائن وفضح الظلم لنفسه وفق الحراك الموضوعي للعلامات قبيل الظهور الشريف
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف يعمل اللطف الإلهي على زيادة وعي وبصيرة الامة في أيام فتن الحراك المضاد للإمام المنتظر ع؟
الشيخ جلال الدين الصغير : الفتن مكر إلهي لفضح خبايا صنّاعها، وهي لطف إلهي بالمنتظرين تتعزز بها بصائرهم وترتقي بها نفوسهم
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي مسؤوليتنا كمنتظرين في موسم زيارة الأربعين؟
الشيخ جلال الدين الصغير : واحدة من اهم دواعي الاستعداد للظهور الشريف في وقتنا هذا هو تسارع الاحداث العالمية بشكل غير مسبوق
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الغاية من تتبع علامات الظهور الشريف؟ كيف يمكن التفريق بين ما عنته الرواية وبين المتشابه منها؟
الشيخ جلال الدين الصغير : اساليب احياء امر اهل البيت ع يفترض ان تتغير وفقا للظروف المصاحبة لحراك الامة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مدرسة الاربعين ونصرة الامام المنتظر عليه السلام… ما الذي ميّز موسم الاحزان هذا عن غيره؟
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا يجب التركيز على وعي الناس بالقضية المهدوية وارتباطها بالقضية الحسينية؟
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