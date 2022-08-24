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الشيخ جلال الدين الصغير : ما المحتوم الذي لا يتخلف؟ وما الذي لله تبارك وتعالى فيه المشيئة؟
وكالة انباء براثا
116
2022-08-24
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