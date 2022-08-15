الشيخ جلال الدين الصغير : كيف سيتمكن الامام المنتظر ع من مواجهة قوى الاستكبار العالمي؟

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Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...

مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...

eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...

bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...