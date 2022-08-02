الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الفكرية
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا لم يأخذ الائمة بثأر الحسين ع؟ ولماذا تفردت هذه القضية بكونها ظلامة لا مثيل لها في التاريخ؟
وكالة انباء براثا
69
2022-08-02
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي يجب ان يستوقفنا في ثأر الامام الحسين ع والوارد بعنوانه ثأرنا وثأر الائمة ع وثأر الله تعالى؟
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا لم يأخذ الائمة بثأر الحسين ع؟ ولماذا تفردت هذه القضية بكونها ظلامة لا مثيل لها في التاريخ؟
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف ومِمّن سيكون الثأر الحسيني؟
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا الثأر للإمام الحسين ع؟ وما هي متطلبات شعار يا لثارات الحسين؟
الشيخ جلال الدين الصغير : حروب العالم وصراعاته ونذر الجوع تحمل رسالة بشرى بقرب الفرج، فأين الثائرون للحسين ع لتعجيل فرج المهدي ع؟
الشيخ جلال الدين الصغير : هل الجوع الذي يزحف على العالم والامراض المتفشية هو ما اشارت اليه الروايات الشريفة؟
الشيخ جلال الدين الصغير : من هي الجهات التي ستواجه حركة الامام ع حال خروجه وفق المعطيات الموضوعية الحالية؟
الشيخ جلال الدين الصغير : كما احييتم الغدير على انه غدير المنتظر ع فلا تفوتوا ذكر الامام ع في موسم احزان الامام الحسين ع
الشيخ جلال الدين الصغير : #سلام_يا_مهدي وألطاف الامام المنتظر عليه السلام
الشيخ جلال الدين الصغير : ما السيناريو المتوقع لأحداث معركة قرقيسياء الثانية وانفصال أكراد سوريا ونزول مارقة الروم في الرملة؟
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الفكرية
)
72 ساعة
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا الثأر للإمام الحسين ع؟ وما هي متطلبات شعار يا لثارات الحسين؟
143
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف ومِمّن سيكون الثأر الحسيني؟
83
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي يجب ان يستوقفنا في ثأر الامام الحسين ع والوارد بعنوانه ثأرنا وثأر الائمة ع وثأر الله تعالى؟
75
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا لم يأخذ الائمة بثأر الحسين ع؟ ولماذا تفردت هذه القضية بكونها ظلامة لا مثيل لها في التاريخ؟
70
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1492.54
الجنيه المصري
76.69
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.97
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
400
ريال سعودي
387.6
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1449.28
ريال يمني
5.81
التعليقات
Mustafa
: الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع
:
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة
: ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع
:
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن
: هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع
:
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf
: الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع
:
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب
: هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع
:
قصيدة من وحي كربلاء
رأي
: قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع
:
الدين الاجتماعي
ابو اية
: إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع
:
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76
: ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع
:
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي
: الكلاديو ...
الموضوع
:
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا
: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع
:
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك