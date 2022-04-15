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الشيخ جلال الدين الصغير : الانتظار المطلوب هو الانتظار الذي يزكي الامة ويؤهلها لحمل مسؤولية المشروع المهدوي


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الشيخ جلال الدين الصغير : إذا كان الانتظار يعني الإعداد والاستعداد فأين نحن من هذا المشروع؟
الشيخ جلال الدين الصغير : الانتظار المطلوب هو الانتظار الذي يزكي الامة ويؤهلها لحمل مسؤولية المشروع المهدوي
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن واجبات التكليف وواجبات الولاء ما بين القضية الحسينية والقضية المهدوية
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف يعمل الانتظار من اجل تحقيق المشروع الإلهي؟ هل الالتزام بالتكاليف العامة تؤدي الغاية المطلوبة؟
الشيخ جلال الدين الصغير : تزكية الناس وتعليمهم الكتاب والحكمة من المهام الرسالية للرسول الاكرم ص هل تنجّزت في عهده؟
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