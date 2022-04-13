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الشيخ جلال الدين الصغير : كيف يعمل الانتظار من اجل تحقيق المشروع الإلهي؟ هل الالتزام بالتكاليف العامة تؤدي الغاية المطلوبة؟


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الشيخ جلال الدين الصغير : كيف يعمل الانتظار من اجل تحقيق المشروع الإلهي؟ هل الالتزام بالتكاليف العامة تؤدي الغاية المطلوبة؟
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