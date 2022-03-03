الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي خياراتنا لو امتد التأثير الاقتصادي للازمات العالمية الى مناطقنا؟

التعليقات

بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ... الموضوع :

صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج

محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ... الموضوع :

صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج

محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ... الموضوع :

الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!

عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ... الموضوع :

صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج

Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ... الموضوع :

روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .

حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ... الموضوع :

الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية

ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ... الموضوع :

وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!

حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ... الموضوع :

وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!

مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ... الموضوع :

شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية