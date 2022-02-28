مجلس حسيني ـــ المشتركات بين الله والمخلوقين

بسم الله الرحمن الرحيم

{فَلَمَّآ آسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ} (الزخرف 55)

* مقدمة البحث: هناك حديث نبوي اتفق عليه المسلمون ان النبي (ص) قال: (إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض). هذا حديث يخص عقيدة جميع المسلمين .. ولذا قام وعاظ السلاطين في حذف واضافة فيه وهو من الاحاديث التي كثُر فيها القولُ تصحيحا وضعفًا، واختلفت فيه بخصوص الحديث ..

القسم الاول: جاء حديث الثَّقلين بلفظ (كتاب الله، وعِترتي أهلَ بيتي) عن جمْعٍ من الصَّحابة؛ منهم: علي بن أبي طالب{ع}، وأبو سعيد الخُدري، وجابر بن عبد الله، وجُبَير بن مُطعِم، وزَيد بن أرقمَ، وزيد بن ثابت، واخرين بألفاظٍ مختلفة ...

: القسم الثاني :جاء بلفظ: كِتَابَ الله، وسُنَّتي عن جمْع من الصَّحابة منهم: عُمر بن الخطَّاب، وعبد الله بن عمر، وأبو هُريرَة، وأبو سعيد الخدريُّ، وأنس بن مالك، وعبد الرحمن بن عوف، واخرين بألفاظٍ مختلفة. في صحيح مسلم. ما ورد لفظ التمسُّك بالعِترة ولا بالسُّنة، بل{التمسُّك بالكتاب، والوصيةُ بالعترة} جاء لفظُه: (أنا تاركٌ فِيكم ثَقلينِ: كتابُ الله، فخُذوا بكتاب الله، ثم قال: وأهلُ بَيْتي، أُذكِّركم اللهَ في أهلِ بيتي، قالها ثلاثا

**** اذن أن العلم عند الناس نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجهده واجتهاده، ونوع يسمى علم لدني، يهبه الله لمن يشاء من عباده مثل قوله {وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر}تبين الاية ان اعمال السحر علم اكتسابي ومعلمه الشيطان . اما العلوم الاخرى فيحث الاسلام على تعلمها لضرورتها في المجتمع شيء طبيعي وجداني في الإنسان وفطرته تقول: بأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فإذا كان هناك طريق مظلم فيه متاهات وعثرات، ورجل يمشي وبيده مشعل من نور، ورجل آخر يمشي بلا نور ولا شيء يهديه، شيء طبيعي أن الذي بيده مشعلً من نور سيتخطى الطريق بسلامة ويصل إلى غايته، والاخر بلا نور ولا دليل سيقع بعثرات دون أن يصل إلى غايته، يقول تعالى :﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ اذن حقِّ العلماءِ علينَا احترامَهم والتواضع لهمْ واحترامهم ..

** اما العلم الدني : يقول الاديب الكبير الدكتور طه حسين في العلم الدني "هو العلم الذي يهبط علي قلب صاحبه من عند الله دون أن يحتاج إلى كتاب .بل دون أن تقرأ أو تكتب". واختلفت فيه المذاهب الاسلامية ..

**العلم الدني عند المذاهب الاسلامية:" أن يكون الرجل ورعاً تقياً " لا يأتي بالشبهات ولا المحرمات، يخلص قلبه لله , لا يفتقده ربه حيث أمره ولا يجده حيث نهاه،{بحيث يكون من طراز الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان} هم يعتقدون ان الصحابي والتقي اذا تعرض عليه مسألة يلهمه الله العلم فلا ينطق إلا حقاً، ولا يقول إلا عن طريق الإلهام، يشير لهذا البخاري ومسلم ،برواية قيل لـ علي بن أبي طالب{ع} (هل خصكم رسول الله{ص} بشيء من العلم دون الناس؟) قال لا .{هذا حديث غير وارد عندنا} نحن نعلم ان عليا(ع) باب علم مدينة رسول الله{ص} عن الإمام الصادق{ع} قال: «إنّ الله تعالى علّم رسول الله «ص» القرآن وعلّمه شيئاً غير ذلك، فما علّم الله رسوله فقد علّم رسوله عليّاً «ع» .. في هذا الحديث الشريف دلالة على أنّ النبي «ص» قد خصّ الإمام عليّ{ع} بعلوم لم يخص بها أحداً غيره،.. ومن خلال ظاهر الحديث يدل أنّه علّمه أصول كثيرة وجعل بيده مفاتيحها بحيث أنّه يستطيع بهذه الأصول والمفاتيح أن يعلم الكثير من المعارف، ودلّت الرّوايات على أنّ هذه الحادثة كانت في آخر أيّام حياة النبي «ص»، بل في مرضه الأخير الذي توفي منه..

عن الإمام الصادق «ع» قال: جاء أبو بكر وعمر إلى أمير المؤمنين «ع» حين دفن فاطمة «ع» - في حديث طويل - قال لهما: «وأمّا إكبابي عليه فإنّه علمني ألف حرف، الحرف يفتح ألف حرف ثم أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان : علم مكتسب يدركه العبد بجهده واجتهاده،

{***} ونوع اخر يسمى علم لدني، يهبه الله لمن يشاء من عباده لقوله : " وعلمناه من لدنا علما ".اليك قصة: رُوِيَ أَنَّ يَزِيدَ لَعَنَهُ اللَّهُ أَمَرَ بِمِنْبَرٍ وَخَطِيبٍ لينال علي والحسن والْحُسَيْنِ {ع}فَصَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ وأَكْثَرَ الْوَقِيعَةَ فِي عَلِيٍّ وَ الْحُسَنيْنِ .ومدح مُعَاوِيَةَ ويزيد. فَصَاحَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ{ع}: "وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاةَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ فَتَبَّوأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ" .ثُمَّ قَالَ (ع): "يَا يَزِيدُ ائْذَنْ لِي حَتَّى أَصْعَدَ هَذِهِ الْأَعْوَادَ، فَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فِيهِنَّ لله رِضاً وَ لِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَ ثَوَابٌ"؟: فَأَبَى يَزِيدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. فَقَالَ النَّاسُ: ائْذَنْ لَهُ فَلْيَصْعَدِ الْمِنْبَرَ، فَلَعَلَّنَا نَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئاً. فَقَالَ: إِنَّهُ إِنْ صَعِدَ لَمْ يَنْزِلْ إِلَّا بِفَضِيحَتِي وَ بِفَضِيحَةِ آلِ أَبِي سُفْيَانَ! فقالوا: ومَا قَدْرُ مَا يُحْسِنُ هَذَا؟! فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ قَدْ زُقُّوا الْعِلْمَ زَقّاً. اذن هذه الشريحة معروفة حتى عند الاعداء انهم زقوا العلم زقا..

** الإمام علي{ع}بيّن فضل العلم وأين مصدره الذي ينهل منه كميل وأمثاله من المتعطشين للعلم والمعرفة، يقول له: أنت بعد أن عرفت فضيلة العلم فلا تذهب يمنة ويسرة تضل بك الطرق، فمصدر العلم موجود.

يأتيك موسى جار الله في كتاب الوشيعة ــ وابن حزم الأندلسي في كتاب الفصل في الملل والنحل يقول: لم يثبت أن عليًا أعلم من غيره، فهو مثل باقي الجماعة، ويقول كلمة لا يقولها حتى اليهود ..يقول موسى جار الله: {إن كثيرًا من الأمة الآن أعلم من علي وأولاد علي. عجيب! إذا كان كثير من الأمة أعلم من علي وأولاد علي وأنه لم يثبت أن عليًا أعلم من غيره إذن جميع النصوص الواردة عن الرسول في تفضيل علي(ع) على غيره من الصحابة في العلم والمعرفة كلها نصوص كاذبة. اذكر لك من مصادر جمهور المسلمين . الامام أحمد بن حنبل يروي أن الرسول{ص} قال لابنته الزهراء{ع} ”لقد زوجتك خير أمتي وأعلمهم علمًا وأثقلهم حلمًا“، وحديث آخر يرويه أحمد بن حنبل: ”أعلم الأمة بعدي علي بن أبي طالب“{ع} اذن العلم الدني هو نور يقذفه الله في قلوب عباده الصالحين. هؤلاء هم الوجه الذي نعرف به الله تعالى .وهم لسان حكمة الله وباب الله الذي منه يؤتى. انظر الى قوله تعالى :{ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا * قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا * قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا * قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴾ اخبرها بالتجلي انه جاء من الله ليهبها غلاما زكيا .! اصبحت قانعة وعالمة بالعلم النظري.

وقوله {وَأوْحَيْنَا إلَى اُمِّ مُوسَى}. هنا الوحي القلبي يسمى حصولي وهو كقوّة البصر في المرئيّات، فيعمل الانسان اعمالا بمنشأ العلم عنده فلا يصدر فعل دون علم، فكل علم هو من مقدّمات العمل .: ورد عن الاصبغ بن نباته قال: لما جلس عليّ{ع} للخلافة وبايعه الناس خرج إلى المسجد متعمّماً بعمامة رسول الله{ص}متقلّداً سيف رسول الله، فصعد المنبر وجلس عليه متّكئاً، وشبك اصابعه ووضعها على بطنه وقال:

**معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني، هذا سفط العلم، هذا لعاب رسول الله، واشار الى فمه ..هذا ما زقني رسول الله زقّاً. سلوني فإنّ عندي علم الأوّلين والآخرين، أما والله لو ثنّيت لي الوسادة لأفتيت أهل الانجيل بانجيلهم، وأهل التوراة بتوراتهم، حتّى تنطق التوراة والانجيل فيقولا: صدق عليّ لقد أفتاكم بما أنزل الله فينا، وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتّى ينطق القرآن فيقول: صدق عليّ لقد أفتاكم بما أنزل الله فيّ، ولولا آية من كتاب الله لأخبرتكم بما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وهي قوله: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده اُمّ الكتاب}يعني ربما تتغير امور .!!

هذه الكلمات تبين انه يختلف من ناحية العلم عن الناس جميعا , لأنه من سنخ الانبياء وهو سيد الاوصياء .فالعلم تظهر آثاره في العمل. ومنه عند أمثال زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين {ع} كما شهد بحقّها الإمام زين العابدين:{ع} قال يا عمه «أنتِ بحمد الله عالمةٌ غير معلّمة»، فعندها من العلم الإلهامي الحصولي في قمّته وأعلى مراتبه.. ـ

*** اذن هناك بيوت وعوائل وشخصيات يختلفون عن بقية البشر . وهم مظهر من المظاهر الدينية ما يهمنا في بيان شرح الآية المباركة :{فَلَمَّآ آسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ}ما معنى كلمة اسف. .؟الأسف هي حالة تأتي بعد ارتكاب خطأ او ذنب من شخص معين، وتكون بحالتين..

** الحالة الاولى من الخارج , كأن يعتدي عليك شخص بكلمة او بعمل ثم يندم وياسف ثم يطلب الصفح . نحن جميعاً نخطئ ، ولكن المهم معرفة كيفية الاعتذار بشكل صحيح يوحي اننا أسفون فعلا. وهذه مهارة انسانية يجب تربية الابناء عليها .

**:القسم الثاني الاسف من داخل الانسان. ياسف على عمل قدمه لشخص لا يستحق الفضل..(يروى أن مالك بن فهم الأزدي) ذهب إلى عُمان، وهو أول من وصل مع عشيرته بعد السيل العرم في اليمن. عند وصولهم إلى عُمان قامت حرب بينه وبين الفرس وبعد معارك انتصر على الفرس ومرت الأيام، وكان مالك خلال عمله بالحيطة والحذر ان جعل على أولاده الحراسة بالمناوبة على قصره، ومعهم مجموعة من عشيرته، كان أقرب أولاد مالك إليه هو ابنه الصغير “سليمة” ،فحسده اخوته على مكانته عند أبيهم، وجعلوا يطلبون الزلة له من أبيه وعشيرته . لانه كان اشجع منهم واهلا للقيادة فكان ابوه مالك يميزه على جميع أولاده و يعلمه الرماية وركوب الخيل إلى أن تعلم وكبر وأصبح فارسًا يعتمد عليه فكان يستلم المناوبة والحراسة. وبلغ حسده إخوته على المكانة الكبيرة التي حظي بها عند أبيهم، فذهبوا إلى أبيهم، وقالوا له: يا أبانا! جعلت أولادك كلهم يحرسون بالمناوبة ونحن نقوم بما تأمرنا به إلّا “سليمة” فإنّه ضعيف الهمّة اذا جاء الليل يعتزل الفرسان، ويذهب إلى النوم، ولكن مالك لم يقتنع اولا ثم دخله الشك وقرر ان يراقب ابنه اثناء المناوبة .

عندما حلّ الليل جاء مالك متخفيًا، ليراقب “سليمة” فانتبه اليه سليمة وظنّه غريب، فوضع سهما في قوسه وأحس مالك بذلك فنادى عليه : يا بني لا ترمي السهم أنا أبوك، فقال سليمة يا أبت قد ملك السهم قصده، فأصاب مالكاً السهم فلم يبرأ، وكان سبباً في مقتله، وقبل أن يموت قال قصيدة في ابنه وكان يظن انه قتله متعمدا // قال فيها:

فيا عَجَباً لمن رَبَّيتُ طِفلاً **ألَقِّمُهُ بأَطرافِ البَنانِ**أُعَلِّمُه الرمايَة كُلَّ يَومٍ ** فَلَمّا اشتدَّ ساعِدهُ رَماني** وَكَم علمتُه نظمَ القوافي** فَلما قالَ قافيةً هجاني. هذا الندم والاسف يكون من الانسان. ولكن هل ياسف الله وكيف ياسف.؟ وهل هناك فرق بين اسف الانسان واسف الله..؟

توضيح المطلب: كلمة «وجه» وردت في القرآن أكثر من مورد، تشير مرة الى {مقام العزة الإلهية} في قوله ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * ويبقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) تدل عليه مباشرة، معناها الله هو الباقي فقط, **.اذن مقام الجلالة الإلهية، لا يمكن أن تُدْرَك حقيقته،

راي المذاهب الاسلامية في وجه الله .. يقولون :الإنسان لا يعرف شيء، الا الجزء الذي يظهر له ونحن عرفنا الله بما ظهر لنا من تجلياته مرة على شكل خلق، ورزق ،ومرض وشفاء، وهداية، وغير ذلك. فنحن نعرفه من خلال ما نلتمسه من هذه الآثار لصفات ربوبيته في حياتنا وفي كل ما يحيط بنا.. {لا شك أن إرسال الأنبياء والأوصياء لهداية الناس، هو من أظهر تجليات تلك الصفات، التي نصل إلى الله تعالى من خلالها. وهذا ما يقول به الشيعة بصورة تفصيلية.

يقول تعالى): لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ الادراك هو(الإحَاطَةُ بِموْضُوع او الشيء والعِلْمُ بِهِ) ولكن هذت يتعارض مع رؤية الله فقالوا ان الاحاطة غير الرؤية .. وهذا مورد اختلاف بيننا .. وقوله تعالى يوم الحديبية:{ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} هنا يد الله هي يد النبي {ص}.

وحين ندعوا الله ونطلب حاجاتنا منه تعالى، فأننا نطرق باباً من هذه الأبواب، حسب طبيعة الحاجة التي نريدها من الله سبحانه وتعالى. وهناك حقيقة إنهم نور وجه الله، ونور وجهه يعني من يكون في قلبه من نورهم وحبهم.. هم النور نور الله جل جلاله **** هم التين والزيتون والشفع والوتر ** مهابط وحي الله خزان علمه** ميامين في ابياتهم نزل الذكر ** واسماءهم مكتوبة في عرشه ** مكنونة من قبل ان يخلق الذر** لولاهم لم يخلق الله ادما ** ولا زيد كان في الوجود ولا عمر ..

أهل البيت{ع}هم نور صفات الله الذي أضاء له كل شيء.. ذَكرَ كِتَابِ تَفسِيرِ "نُور الثَّقلَينِ" مَا وَردَ في تَفَاسِيرِ الشِّيعَةِ عن المُرَادِ في قَولِه{وأتُوا البُيُوتَ مِن أبوَابِها} قَالَ: جاءَ في كِتَابِ "الإحتِجَاج" للطَّبرْسِي: عن الأصبَغِ بنِ نَباتَةَ قَالَ: كُنتُ عندَ أمِيرِ المُؤمنِينَ (ع) فجَاءَه ابنُ الكَوا فقَالَ: يا أمِيرَ المُؤمنِينَ، قَولُ اللهِ تعالى :(وليسَ البِرُّ بأنْ تَأتُوا البُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ولكنَّ البِرَّ مَن اتَّقَى وأتُوا البُيُوتَ مِن أبوَابِهَا) فقَالَ (ع): "نحنُ البُيُوتُ أمرَ اللهُ أنْ تُؤتَى أبوَابُها، نحنُ بَابُ اللهِ وبُيُوتُه التي يُؤتَى منْه، فمَن بَايَعَنا وأقرَّ بوِلَايَتِنا فقَد أتَى البُيُوتَ مِن أبوَابِها، ومَن خَالَفَنا وفَضَّلَ عَليْنا غَيرَنا فقَد أتَى البُيُوتَ مِن ظُهُورِها، الموضوع طويل اخذنا منه موضع الحاجة. اذن هم باب الله الذي منه يؤتى.. قَالَ النَّبيُّ (ص): "أنا مَدِينةُ العِلمِ وعليٌّ بَابُها، فمن اراد المدينة فلياتها مِن بَابِهَا" ..

الحديث النوراني .وما معناه ..؟ ورد عن جابر بن عبد الله (قال رسول الله (ص) اول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره واشتقه من عظمته ثم سجد لله تعظيماً فتفتق منه نور علي فكان نوري محيطاً بالعظمة ونور علي محيطاً بالقدرة ثم خلق العرش واللوح والشمس والقمر والنجوم وضوء النهار وضوء الابصار والعقل والمعرفة من نوري ونوري مشتق من نوره فنحن الاولون ونحن الاخرون ونحن السابقون والشافعون ونحن كلمة الله وخاصة الله واحباء الله ووجه الله ونحن خزنة وحي الله وعيبة علمه ووعاء الفهم عندنا .. فمن طاعنا فقد اطاع الله فينا النبوة والامامة والولاية ... يقول عنهم دعبل الخزاعي..

مَدارِسُ آياتٍ خَلَت مِن تِلاوَةٍ** وَمَنزِلُ وَحيٍ مُقفِرُ العَرَصاتِ ** لِآلِ رَسولِ اللَهِ بِالخَيفِ مِن مِنىً** وَبِالرُكنِ وَالتَعريفِ وَالجَمَراتِ** دِيارُ عَلِيٍّ وَالحُسَينِ وَجَعفَرٍ** وَحَمزَةَ وَالسُجّادِ ذي الثَفِناتِ ** قِفا نَسأَلِ الدارَ الَّتي خَفَّ أَهلُها* مَتى عَهدُها بِالصَومِ وَالصَلَواتِ** قُبورٌ بِكوفانٍ وَأُخرى بِطَيبَةٍ **وَأُخرى بِفَخٍّ نالَها صَلَواتي** وَقَبرٌ بِبَغدادٍ لِنَفسٍ زَكِيَّةٍ** تَضَمَّنَها الرَحمَنُ في الغُرُفاتِ ** وَقَبرٌ بِطوسٍ يا لَها مِن مُصيبَةٍ **تُرَدَّدُ بَينِ الصَدرِ وَالحَجَباتِ. **ــ كيف دفنت فاطمة المعصومة في قم.؟ هي فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر{ع}ويقال في الأغلب: فاطمة المعصومة, ورد هذا الاسم في رواية عن الرضا{ع}حيث قال: «من زار المعصومة بقم كمن زارني» .هذه التسمية تدلّ على أنّها بلغت من الكمال والفضل مرتبة كبيرة فالعصمة تعني: (الحفظ والوقاية، والامتناع عما لا يرضي الله .واذا كان الامام الحسن بن علي كريم اهل البيت فان فاطمة المعصومة كريمة نساء أهل البيت{ع} وهو من الألقاب الخاصة بهذه السيدة الجليلة (أطلقه عليها الإمام الحجة {عج}في قصة وقعت لأحد السادة الأجلاّء قال له: «عليك بكريمة أهل البيت» مشيراً إلى فاطمة المعصومة..

سفرها (ع) إلى قم المقدسة :روى الشيخ الصدوق، قال: لما اشخص الامام الرضا{ع}إلى خراسان، دخل{ع}المسجد ليودّع رسول الله {ص} فودّعه مراراً، يذهب ويرجع للقبر وعلا صوته بالبكاء فتقدّمت إليه وسلّمت عليه ردّ السلام فقال :«زرني، فإنّي أخرج من جوار جدّي وأموت في غربة » .وخروج الإمام الرضا {ع} من المدينة سنة 200 هـ واستشهد سنة 203 هـ ، أما خروج فاطمة {ع} فقد بعث عليها الإمام ليراها لأنه مودع لدنيا ..لما خرجت كان معها موكب {22}شخصاً من الأخوة وأبنائهم .لما وصل الركب إلى ساوة حوصر من قبل أزلام المأمون فقتلوا من قدروا عليه وشرّد الباقي ولم يبق معها احد قتلوا اهلها بمرأى منها فمرضت, لذلك، فأمرت خادمة لها أن تحملها إلى قم فلما سمع أهل قم بما جرى عليها وعلى أخوتها .خرجوا لاستقبالها بالرايات السود واللطم والبكاء وكانت قم قد توشحت بالسواد .. اجتها الناس باسود علم منشور .. تعزيها وتصيح بكلب ملهوف.. زيدي نياحتج ذخرج بالكبور .. راح الجاية عنه تنشدين .. تكللهم اناشكم يل تنوحون .. دخبروني عن اخي ونور العيون.. مات بحف لو سمه المامون.كالوا سمه المامون بسمين.. {وقعت ميته} هاي اخت الرضا ماتت بالاحزان.. من سمعت بسهم اخوها في خراسان .. وزينب شافت جسم حسين على التربان.. وتدوس عليه الخيل ميدان.

الشيخ عبد الحافظ البغدادي