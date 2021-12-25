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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن هرج الروم وهلاك ثلثي الناس وانهيار حضارة الظلم والجور في علامات الظهور الشريف
وكالة انباء براثا
62
2021-12-25
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