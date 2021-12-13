معلومات عن معركة قرقيسيا

معركة قرقيسيا هي إحدى علامات الظهور التي تسبق خروج السفياني اللعين

ومكان حدوث هذه المعركة في الشام وهي ضمن حوادث فتنة الشام

وهذه المعركة بين أعداء أهل البيت عليهم السلام ولادخل للشيعة فيها وكل الأطراف المقاتلة في هذه المعركة هم رايات باطل وكلهم من أعداء مشروع الإمام المهدي عجل الله فرجه

قرقيسيا أو كركيسيوم هو اسم قديم لمدينة في الشام (سوريا) في شرق الفرات

واسمها اليوم بلدة البصيرة حاليا في سوريا وهي مدينة سورية صغيرة عند مصب نهر الخابور في نهر الفرات