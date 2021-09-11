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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن دور المرجعية الدينية في التمهيد المهدوي


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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن دور المرجعية الدينية في التمهيد المهدوي
الشيخ جلال الدين الصغير : ما غنمه المقاومون من قوى الاستكبار كان سببا لشيطنتهم واستهدافهم بكل أساليب الحرب الناعمة
الشيخ جلال الدين الصغير : الانحرافات قبيل الظهور الشريف سياسية تهدف للتخريب الأمني
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي مشكلة الظالمين مع القدرات المقاو_مة في العراق ولبنان واليمن؟ ما هي مسؤوليتنا تجاه هذه القدرات؟
التمهيد يتحقق ببناء الممهدين لقدراتهم او استحواذهم على قدرات الظالمين او بتدبير الله سبحانه وتعالى
الشيخ جلال الدين الصغير : من هو المتسبب الرئيسي بتعدد الانحرافات قبيل الظهور الشريف؟ ولماذا؟
التمهيد ودلالات اقتدار الساحة المنتظِرة قبل الظهور الشريف
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الاقتدار الممهد للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف في واقعه واستحقاقاته
الشيخ جلال الدين الصغير : حينما نطلب التوفيق لنصرة الامام المنتظر عليه السلام فأين نحن من التمهيد له؟
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف تنتظر إمام الزمان عليه السلام وانت لا تحرك ساكناً ولا تجيل فكراً ولا تدبّر أمراً؟
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