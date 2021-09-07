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التمهيد ودلالات اقتدار الساحة المنتظِرة قبل الظهور الشريف
وكالة انباء براثا
86
2021-09-07
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التمهيد ودلالات اقتدار الساحة المنتظِرة قبل الظهور الشريف
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الاقتدار الممهد للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف في واقعه واستحقاقاته
الشيخ جلال الدين الصغير : حينما نطلب التوفيق لنصرة الامام المنتظر عليه السلام فأين نحن من التمهيد له؟
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الشيخ جلال الدين الصغير : الانتقال من الانتظار الى التمهيد انما يكون بتحويل الأفكار الى منهج عمل (فتوى الجهاد الكفائي كمثال)
الشيخ جلال الدين الصغير : المنتظرون ما بين تتبع العلامات وانتظار الفرج.. ما هو التكليف تجاه القضيتين؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن وهج الاحداث في افغانستان وعلاقته بالانحرافات التي تداهم ساحة الانتظار
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التمهيد ودلالات اقتدار الساحة المنتظِرة قبل الظهور الشريف
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