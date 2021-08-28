الصفحة الفكرية

الشيخ جلال الدين لصغير : الأمة تنتبه بعلامات الظهور، وتتربى بالانتظار، وتنصر إمام الزمان عليه السلام بالتمهيد له


اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين لصغير : الأمة تنتبه بعلامات الظهور، وتتربى بالانتظار، وتنصر إمام الزمان عليه السلام بالتمهيد له
الشيخ جلال الدين الصغير : هل طالبان اليوم هي طالبان الامس؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن احداث أفغانستان والرواية التي تشير الى ان كابل شاه تفتح على يد الامام ع وهي مدينة لم تفتح من قبل
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ظاهرة تستحق التوقف عندها في فدائية زوار الامام الحسين ع في ظل الوباء وفي انحسار الإصابات بعد الزيارة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن عوامل التمهيد المهدوي بين المكر الإلهي والتخطيط الإمامي والاعداد من قبل نخبة الامة
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي تعنيه عالمية المظاهر الحسينية بالنسبة للتمهيد المهدوي؟
في ملتقى براثا الفكري ..... تجليات التمهيد المهدوي في الاعداد الحسيني وفي المكر الالهي في افغانستان وفي الاقتدار في لبنان
الشيخ جلال الدين الصغير : انتظار الفرج عمل تفاعلي اجتماعي يهدف الى تحقق الغاية المرجوة منه في التمهيد لظهور الامام ع
الشيخ جلال الدين الصغير : الاستعداد للظهور الشريف على المستوى الفردي او الجماعي مطلوب وفق استحقاق كل مرحلة من مراحل التمهيد
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مظلومية الامام الحسين عليه السلام وارتباطها بتمهيد المنتظرين الى الامام المهدي عليه السلام
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الفكرية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
عبد الأمير : السلام عليكم اليوم تفاجىت دكيت رقم سيارتي بالانترنيت طلع عندي غرامه من شهر الرابع يعني بنيسان وحنه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : إعدام المجرمين الذين يتمتعون في السجون عبارة عن ضربة للإرهاب. أين رئيس الحكومة الذي ينادي بحفظ الأمن. ...
الموضوع :
دواعش الطارمية في احضان السياسة 
هدى حميد : بارك الله فيكم...طرح جميل و مقنع للموضوع ...
الموضوع :
الحركة الحسينية لم تكن انتحارية
رسول حسن نجم : المشكله الكبرى الان ليست في وعي الناخب فحسب بل بل في الجماهير كلها حيث لم تستطع الجماهير ...
الموضوع :
ماذا لو ؟!
عاطف النور مصطفي : اتقدم بالشكر أولا لهذا المجهود الجبار لكاتب هذا المقال كما أود ان اشكر الوكالة علي هذا لتبنيها ...
الموضوع :
العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي
رسول حسن نجم : كل الانظمه العربيه هي صنيعة اسرائيل ولها علاقات قويه معها.. نعم كانت سريه اما الان فهي علنيه ...
الموضوع :
إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية
فوزي داود سلمان : بوركتم في كل خطواتكم، وإلى المزيد من الأعمال القيمة. شكرا جزيلا للجهود المبذولة في تأليف هذا الكتاب. ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
محمد فوزي حسين : السلام عليكم وحمه الله وبركاتة م/ شكوى نحن اهالي منطقه البوكريطي / البومرير في الانبار عامريه الصمود ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك