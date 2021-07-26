الشيخ جلال الدين الصغير : هل استجاب الناس لما أراده الله سبحانه وتعالى في تبليغ الرسول ص يوم الغدير؟

التعليقات

MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ... الموضوع :

كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟

محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ... الموضوع :

بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري

ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ... الموضوع :

الوجبات..المقابر الجماعية..!

محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ... الموضوع :

قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"

Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ... الموضوع :

وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان

Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ... الموضوع :

فاصل ونواصل..كي لا ننسى

ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ... الموضوع :

الأبطال المنبوذون..!

سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ... الموضوع :

صوت الذئاب / قصة قصيرة

ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ... الموضوع :

البعث الكافر..والقصاص العادل