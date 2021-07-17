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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن واقع الفساد والظلم والافساد في عصر التمهيد للظهور الشريف


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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن واقع الفساد والظلم والافساد في عصر التمهيد للظهور الشريف
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي أراده المعصوم من منهج نتخذه سبيلا للنجاة من الضلال عشية الظهور الشريف؟
الشيخ جلال الدين الصغير : إشكالية عدم التدقيق في التعامل مع منهج الهدى في الروايات الشريفة وما يترتب عليه من فهم خاطئ للرواية
الشيخ جلال الدين الصغير : سؤال جدير بالتأمل.. من هو العدو؟ ومن هو الصديق عشية الظهور الشريف؟ ماذا قالت لنا روايات اهل البيت ع؟
الشيخ جلال الدين الصغير : تحذر الروايات الشريفة من الولائج والانانيات التي ستؤدي بالبعض الى الاشتراك مع السفياني في جرائمه
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي غايتنا من التعرف على راية اليماني؟
الشيخ جلال الدين الصغير : اليماني والخراساني والسفياني.. مقدمات الخروج والمنهج الروائي في وصف هذه الرايات
نحن والرايات الثلاثة الموعودة… جدال المنهج والتشخيص
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي تعنيه علامة ركود الشمس؟ وما علاقتها بحراك السفياني وشيعته؟
الشيخ جلال الدين الصغير : أي تفسير لعلامة ركود الشمس لا يمكنه ان يحيد عن دقة مسير النظام الكوني
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