في منتدى براثا الفكري .. الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الفتوى المباركة ودورها في رفع مؤهلاتنا وإبراز جاهزيتنا لنصرة الإمام المنتظر ارواحنا فداه

التعليقات

عبدالنبي الجبوري : تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ... الموضوع :

عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري

حجي أسامه غالب : لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ... الموضوع :

المدينة الآثمة..!

فاعل خير : السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ... الموضوع :

هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين

زيد مغير : كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ... الموضوع :

من فتح بالوعة صدام البعثية؟

مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ... الموضوع :

قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية

عدي محسن : يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ... الموضوع :

المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)

ابو محمد : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ... الموضوع :

لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)

Mohammed : هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ... الموضوع :

اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"

محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ... الموضوع :

مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي