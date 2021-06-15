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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سعادة البشرية بين الحضارة الغربية وبين الحضارة البديلة التي ستتحقق في دولة الامام المهدي ع
وكالة انباء براثا
61
2021-06-15
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سعادة البشرية بين الحضارة الغربية وبين الحضارة البديلة التي ستتحقق في دولة الامام المهدي ع
الأمان والسعادة الانسانية بين المشروع الحضاري المهدوي وتجربة الحضارة الغربية ملتقى براثا الفكري
الشيخ جلال الدين الصغير : إذا كانت الاحداث تعزز ما تحدثت عنه الروايات الشريفة فما الذي اعددناه للظهور الشريف؟
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دراسة العلامات بشكل مستقل عن بعضها لن يوضح الصورة الكلية في قربنا من الظهور الشريف
الشيخ جلال الدين الصغير : علامات الظهور تنقسم الى ثلاثة اقسام حسب ارتباطها بالحراك الاجتماعي وبالعامل الكوني وبالعالم الملكوتي
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن لهيب المنطقة القادم وحراك علامات الظهور الشريف
ما هي مشكلتنا في شأن احياء امر الامام المنتظر ع؟ ولماذا التركيز على اليماني بعنوانه يدعو الى صاحبكم؟
ما الذي ينتظره الامام صلوات الله عليه من المنتظِرين؟
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سعادة البشرية بين الحضارة الغربية وبين الحضارة البديلة التي ستتحقق في دولة الامام المهدي ع
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