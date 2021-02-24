معالم المكر الإلهي (٤): مصير الأزمة الإيرانية الأمريكية، وأين سيتجه الصراع في انعكاساته على الحلفاء؟

التعليقات

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ... الموضوع :

اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا

مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ... الموضوع :

أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين

زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ... الموضوع :

بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.

طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ... الموضوع :

قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “

ابراهيم - ابو حيدر : سلام عليكم . اقترح ان تطلقوا موقعا = سايد الكتروني = مع العتبات المقدسة للتسجيل وستكون له ... الموضوع :

سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..

زيد مغير : بعدظهور الأرملة الحمقاء رغد بنت جرذ العوجة على قناة العربية قام بعض البهايم على وسائل التواصل الاجتماعي ... الموضوع :

مابين رغد وابو طبر ضاع الخبر..!

امل جمال : حديث شريف بحثنا على الحفاظ من التصحر ... الموضوع :

دعوات الإسلام للحفاظ على البيئة

المهندسة بغداد : اللهم البسه ثوب العافية والسلامة وبارك لنا بالنزر الثليل من المؤمنين ... الموضوع :

اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا

مصطفى : بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ... الموضوع :

من هم الأسياد يا رغد إبنة سيد الحفرة..!